Tournoi du Col. Doumbouya à Dinguiraye : les séances de tirs au but entre la commune urbaine et Banora reportées ce lundi (les causes)

C’est tout simplement inédit ce qui s’est déroulé ce dimanche 20 novembre, au stade préfectoral de Dinguiraye, lors de la seconde demi-finale du tournoi de football, doté du Colonel Mamadi Doumbouya, entre l’équipe de la commune urbaine et celle de Banora.

Les séances de tirs au but qui devraient départager les deux équipes sont reportées au lundi 21 novembre, à 10 heures. Ainsi en a décidé le trio arbitral.

Jamais l’issue d’une rencontre disputée au stade préfectoral de Dinguiraye n’a été autant indécise. Après un score de parité (1-1) lors du temps réglementaire, les deux équipes devraient être départagées dans les épreuves fatidiques des tirs au but mais, hélas.

Au cours des séances de tirs au but entamées ce dimanche, chacune des deux équipes a marqué 12 buts sur 14 tirs. Suite à cette interminable série de penalties et la tombée de la nuit, le trio arbitral a décidé après concertation, de continuer la suite des tirs au but, ce lundi 21 novembre, à 10 heures, au même niveau.

Il faudra attendre ce lundi et la suite des tirs au but pour connaître l’équipe qui jouera la finale du tournoi contre l’équipe de Kalinko, déjà qualifiée.

Sadjo Bah