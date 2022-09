Tournoi inter-quartiers à Kindia : Condetta 3 sacré champion

La finale de la 7ème édition du tournoi inter-quartiers doté du trophée, Dr Dansa Kourouma, président du Conseil National de la Transition, s’est jouée ce samedi 3 septembre 2022 au stade Fodé Fissa de Kindia. Opposés au quartier Tafory Gangan, les joueurs de Condetta 3 se sont imposés sur un score d’un but à 0 et s’adjugent ainsi le titre.

Champion du tournoi Inter-quartiers en 2019, le quartier Condetta 3 vient de brandir à nouveau le trophée. Sékou Touré et ses coéquipiers ont mené Tafory Gangan sur un score d’un but à 0. En première période, les deux équipes ont livré un match plaisant sans pour autant marquer (0-0). Mi-temps

A la reprise, les amis de Sékou Yalani Camara vont pousser avant d’obtenir un coup franc. Sékou Touré « ST » de Loubha FC trouve la lucarne et donne ainsi l’avantage à Condetta 3 (55′). En présence des représentants du président du CNT et certaines autorités de Kindia, les joueurs de Tafory Gangan vont pousser mais en vain. Score final : un but à 0 pour le quartier Condetta 3.

Avec cette victoire, Kerfalla Touré ( le meilleur latéral de la compétition) et ses coéquipiers s’adjugent ainsi le titre pour une deuxième fois après celui de 2019. Et, Sékou Touré a été sacré meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

