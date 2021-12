Tournoi inter-quartiers à Télimélé : Hafia retrouve Missidè en finale

La deuxième et dernière demi-finale du tournoi inter-quartiers doté du trophée ‘’Honorable Ibrahima Diallo’’, de la commune urbaine de Tèlimélé s’est jouée ce mardi 28 décembre, au stade préfectoral de la dite ville.

C’est devant un public venu de tous les coins de la ville que le référé central de cette rencontre a donné le coup d’envoi de cette dernière demi-finale qui opposait la formation du quartier Soindè à celle du quartier de Hafia.

Malgré les velléités offensives de part et d’autre, les deux formations retrouveront les vestiaires sur un score nul fermé de (0-0) à l’issue de la première période.

A l’entame de la seconde manche, c’est le quartier de Hafia qui reviendra des vestiaires avec un esprit de vainqueur et finalement, l’ouverture du score suivra à la 57ème de jeu et le score restera inchangé jusqu’à la fin du temps réglementaire. Avec cette victoire, le quartier de Hafia retrouve le quartier de Missidè en finale (Samedi 1er janvier 2022), tombeur du quartier Gougoudjè, dans les séances de tirs au but (6 contre 5) hier lundi 27 décembre

A rappeler que cette deuxième demi-finale a été présidée par le vice-président de la ligue régionale de football de Kindia qui a profité de ce tournoi pour offrir 3 ballons et une paire de filet au nom de sa ligue régionale de football.

Kalidou Diallo