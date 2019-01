Tournoi International de Conakry : les deux équipes finalistes primées

Sponsorisé par 33 export, un des produits de la SOBRAGUI, la remise des prix aux deux équipes finalistes du tournoi international de Conakry (TICU18) organisé en mai 2018 par l’ancien joueur du syli national, Kamil Zayatte a eu lieu vendredi 4 janvier dernier, à Conakry.

L’équipe BOBAN FC de Guinée, championne du tournoi a bénéficié d’un montant de 20 millions de francs guinéens et son homologue LAKIKA FC du Mali qui a gagné la 2eme place avec 10 millions. Présent sur les lieux, l’ancien joueur du syli national, Kamil Zayatte qui est l’organisateur de ce tournoi a parlé des raisons qui l’ont poussé à organiser l’évènement en ces termes :

« Pour ne pas que les jeunes partent dans les mêmes conditions que moi, galérer en France sans papier. Raison pour laquelle, j’ai initié un évènement pareil pour que les jeunes partent dans les meilleures conditions et atterrir dans des bonnes conditions en France où partout en Europe dans des clubs où ils pourront suivre leur formation. Et cela pourra aussi éviter l’immigration clandestine. Le but du tournoi était d’empêcher l’immigration clandestine », dit-il.

Poursuivant, il a remercié les responsables de la Sobragui pour avoir accompagné cette manifestation sportive en ces termes : « La SOBRAGUI a été toujours là pour nous, du début à la fin, elle nous a apporté son soutien considérable, donc sans elle, l’événement n’aurait pas eu lieu. Je tiens d’abord à remercier la sobragui, à M. Sagno et à M. Ariski (ancien DG de la SOBRAGUI) qui n’est pas là aujourd’hui. a-t-il précisé.

Au titre de réponse, le tout nouveau Directeur de la SOBRAGUI, M. Guy LECLOUX a exprimé ses sentiments et a réitéré son engagement d’œuvrer pour l’intérêt de la jeunesse guinéenne. « La SOBRAGUI est toujours près de la jeunesse et principalement le sport qui est un vecteur d’éducation. 33 Export est une marque qui sponsorise l’évènement » s’est-il engagé.

Après la prestation des jeunes joueurs, 5 ont été retenu pour aller réaliser leur rêve à l’étranger. L’ancien joueur du syli a tout de même souligné les difficultés liées à l’obtention des visas. « 5 joueurs ont été retenus mais malheureusement, nous avons eu des difficultés au niveau des ambassades de France et d’Allemagne pour envoyer les joueurs, malgré qu’on avait tout les documents au complet, malgré l’accord du ministère des sports et de la Fédération guinéenne de football. Les ambassades nous ont refusé les visas ».

Le capitaine de BOBAN FC de Guinée, Alsény Gouly Touré, un des bénéficiaires du geste de l’ancien milieu du terrain guinéen a manifesté sa joie à l’endroit des organisateurs : « Je remercie les organisateurs de ce tournoi qui a permis à notre équipe d’être retenue championne », s’est-il réjoui.

Mohamed Bangoura, le représentant de LAKIKA FC, l’équipe perdante s’est aussi réjoui et a appelé ses amis de redoubler d’effort en s’intéressant beaucoup plus au football. « Je suis très ravis de ce tournoi. Tout en remerciant Kamil Zayatte et la Sobragui, je dirai aux jeunes de s’intéresser beaucoup plus au football, c’est le moyen le plus proche de la réussite. »

Cette cérémonie de remise qui a regroupé un parterre de personnalités a été clôturée par une photo de famille.

Mohamed Cissé