Tournoi qualificatif UFOA Zone A U20 : le Syli junior conforte sa place de leader avec une 3è victoire

Trois victoires en autant de matchs, la Guinée a étalé sa suprématie sur ses adversaires de la poule B que sont la Mauritanie, le Mali et la Guinée-Bissau dans le tournoi qualificatif en prélude à la CAN U20 Mauritanie 2021. Avec cette victoire 2 – 0 contre la Guinée-Bissau ce mercredi 25 novembre 2020, les poulains de Dian Bobo Baldé restent leader du groupe et joueront leur demi-finale face à la Gambie ce vendredi 27 novembre 2020 à Thiès. Le Syli junior, pour obtenir son ticket pour la phase finale en Mauritanie l’année prochaine doit gagner impérativement cette demi-finale avant de s’attendre à une victoire en finale soit face au pays organisateur le Sénégal ou la Guinée-Bissau son adversaire du soir, qu’il vient de battre sur le score de 2 buts 0.

Le programme des demi-finales :

vendredi 27/11/2020

16h Guinée vs Gambie

19h30 Sénégal vs Guinée-Bissau