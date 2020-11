Tournoi UFOA Zone A : le Syli U20 se qualifie pour les demi-finales

Après sa victoire face à la Mauritanie (1-0), les poulains de Dian Bobo Baldé jouaient ce lundi 23 novembre sa deuxième rencontre contre les Aiglons du Mali, comptant pour le tournoi qualificatif de la CAN U20 prévu en 2021en terre mauritanienne.

Après une première période mitigée entre les deux équipes et quelques occasions ratées de part et d’autre, les deux formations retrouveront la pause sur un score de zéro but partout. À l’entame de la deuxième période, le Syli junior se montrera de plus en plus coriace et conquérant. C’est ainsi qu’il aura l’ouverture du premier but à la 55ème de jeu sur penalty par Alsény Soumah et les deux autres buts par Ibrahima Bérété (73ème et 76ème) de la deuxième manche et l’unique but malien a été l’œuvre de Yéro Diaby (87e)

Avec cette victoire de 3 but 1, le syli junior se qualifie pour les demi-finales de ce tournoi UFOA Zone A et quant aux Aiglons du Mali, ils totalisent deux défaites et sont déjà à la porte de l’élimination de cette compétition qualificative de la CAN Mauritanie U20.

Mamadou Kalidou Diallo