Tous derrière le Horoya AC !

Ce mardi 20 octobre 19h, débutera la rencontre entre le Pyramids FC et le Horoya Ac.

Après 10 jours de stage à El Jadida au Maroc, les hommes de Matam seront gonflés à bloc pour affronter les égyptiens lors de cette demie finale de la Coupe Caf des Confédérations.

10 jours de préparation qui seront décisifs pour les rouges et blancs, car après cette longue pause dans les matchs continentaux, il sera primordial d’avoir un mental d’acier pour espérer accéder à la finale.

Sur le site www.guineegames.com avec une cote à 1.55 pour le Pyramids et de 5.40 pour le Horoya, on voit que sur le papier, en effet, le Horoya ne part pas favori, cependant, on sait qu’à ce niveau de compétition, tout peut arriver et la rage de vaincre des matamkas sera un atout majeur.

A Conakry, c’est un élan de ferveur populaire qui va accompagner, à distance, cette rencontre.

Et c’est bien pour renforcer cet élan que la principale société de paris sportifs du pays a décidé de proposer ce match aux parieurs avec des cotes améliorées pour le Horoya. En plus, ils proposent une deuxième chance grâce à un jeu concours pour tenter de remporter un maillot du Horoya.

Le principe sera simple. Pour participer à la fête et que le peuple soit uni derrière les rouges et blancs, la société Guinée Games propose une cote incroyable de 25 pour tout résultat de 3-0, 3-1 ou 3-2 en faveur du Horoya. Un score pas si impossible lorsque l’on sait à quel point les joueurs voudront marquer l’histoire du football de leur empreinte.

Par cet acte, on remarque encore bien l’empreinte patriotique de la société Guinée Games en vue de soutenir le football guinéen.

De notre côté, nous croyons dans les chances du Horoya AC….et si en plus on peut remporter de l’argent, pourquoi nous en priver ?

Pour participer c’est par ici

https://www.guineegames.com/win-a-horoya-shirt/