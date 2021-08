« Tous vaccinés, tous protégés » (Ansoumane Fofana, PRR)

Je voudrais lancer un appel à la population guinéenne sur l’intérêt majeur et collectif lié à la vaccination.

Se faire vacciner, un acte citoyen indispensable pour permettre un retour progressif à la vie normale et faire barrage au virus.

Il faut que tout le monde prenne conscience que tant que cette couverture vaccinale ne sera pas atteinte, nous courrons le risque de voir apparaître de nouveaux rebonds épidémiques.

Il est très important de redire que l’un des enjeux de la vaccination permet de protéger la personne vaccinée du virus et l’empêcher de tomber malade, ou faire une forme grave de la maladie.

La vaccination permet de protéger ces personnes pour qu’elles n’arrivent pas jusqu’à l’hôpital.

Elle permet donc de protéger l’hôpital et les personnels, leur santé et leur activité.

Les virus n’ont qu’un seul objectif, se multiplier et pour cela, passer d’une personne à une autre.

Ainsi, moins on est vacciné, plus le champ est libre pour que le virus circule, se multiplie et qu’à cette occasion, de nouveaux variants apparaissent.

Il est incongru de constater que certains compatriotes qui auraient dû être des avant-gardistes pour sensibiliser la population à aller se faire vacciner sont plutôt ceux qui politisent une épidémie dont la réalité n’est plus à se prouver sur toute la planète.

La COVID-19 n’a rien à voir avec le business-politique, il s’agit bien d’une réalité qui nous oblige à unir nos efforts afin de bouter cette pandémie hors des frontières notre pays.

Alors, cher(es) frères et sœurs de Guinée, je vous prie de prendre au sérieux cette épidémie et d’aller se faire vacciner pour non seulement se mettre à l’abri mais aussi permettre à la Guinée de passer à autre chose car on a encore du chemin à faire plutôt que de s’attarder sur une maladie qui peut bien être évitée par un civisme voulu.

Que Dieu bénisse la Guinée et ses fils et filles .! Amen

Ansoumane Fofana “Ouzby”

Président du Parti Républicain pour le Renouveau ( PRR)