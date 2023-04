Dans son discours, le chef du département des Infrastructures et des Travaux publics, a indiqué que l’échangeur de Kagbélen, désormais rebaptisé ” S.E Paul Kagame” fait partie des nombreux chantiers et réalisations actuellement en cours dans le pays. C’est pourquoi, dira le ministre El Hadj Gando Barry, le Gouvernement va investir au titre de l’exercice budgétaire 2023, plus de 4 mille milliards de francs guinéens dans le secteur des Travaux publics.

« Mon département sera amené dans les prochaines semaines à l’achèvement et à l’inauguration de plusieurs infrastructures, notamment le pont sur le fleuve Soumba de Dubréka, la route Coyah- Framoriah-Sierre-Léone, le pont du fleuve Milo à Kerouané, des échangeurs du Km36, de Bambéto et le lancement prochain des travaux de la corniche Hamdalaye, Sonfonia, y compris l’échangeur d’Hamdallaye. Ces réalisations s’inscrivent dans un vaste programme d’aménagement et de développement d’infrastructures qui contribue à coup sûr au développement harmonieux sur toute l’étendue du territoire national. C’est l’occasion donc pour moi de remercier des forces de défense et de sécurité, l’administration et contrôle des grands projets, des usagers et des populations riveraines et l’ensemble de tous ceux et celles qui ont contribué pour la réussite de ces travaux», a-t-il confié.

Sâa Robert Koundouno