TP : une entreprise allemande prête à poser 1km de bitume à 500 000€ en Guinée

Conakry, le 18 Août 2021 – La société allemande ‘’International Trading Group’’ est prête à poser le kilomètre de bitume à cinq cent mille (500 000 €). L’annonce est faite ce mercredi au cours d’une audience accordée par le Premier ministre, Chef du Gouvernement.

Ralf Kramer, Président Directeur Général du groupe et sa délégation sont introduits au palais de la Colombe par le ministre conseiller chargé de mission Moussa Condé (Tata Vieux) et le conseiller de mission à la présidence Moalim Touré.

L’investisseur allemand est présent en Guinée depuis six mois avec son groupe de gestion d’engins lourds. Ralf Kramer a dit au Premier ministre son souhait d’accompagner le Gouvernement dans le développement rapide et solide des infrastructures de transport et particulièrement de routes. Sa promesse forte est de pouvoir “construire des routes aux normes internationales en Guinée à petit coût, c’est-à-dire cinq cent mille (500 000 €/km) euros par kilomètre au lieu d’un million de dollars environ en ce moment”. Mieux, le patron de l’International Trading Group engage sa société à assurer gratuitement l’entretien de la chaussée pendant 10 ans en rapport avec le Fond d’Entretien Routier.

Aidé d’un traducteur guinéen, Ralf Kramer a expliqué qu’il dispose d’équipements de pointe qui permettent de poser par jour 5 km de bitume sur une bande de 7m de large. Il s’est montré choqué par la dégradation rapide des infrastructures routières aménagées et la stagnation d’eau sur la chaussée.

A court termes, l’International Trading Group compte implanter des usines modernes de fabriques de bitume, ciment, béton et fabriques de pavés. “Il s’agira d’un investissement à double sens tourné vers la création d’emploi et la formation”.

Convaincu de la qualité de la technologie allemande, le Premier ministre apporte son appui à la société International Trading Group mais recommande aux promoteurs de travailler techniquement avec le ministère des Travaux Publics pour présenter des propositions d’études de projets viables. “Le Gouvernement recevra les résultats de la concertations et les conditions contractuelles” a conclu Dr Kassory Fofana.

Source : Primature