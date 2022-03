TPI de Coyah : j’ai agi en tant que commis de l’Etat et non en mon nom (Directeur préfectoral de l’habitat)

Le procès opposant des citoyens de la ville de Coyah et six (06) commis de l’Etat dont Aziz Diop, ancien préfet de Coyah et Ousmane Lansary Sylla (directeur préfectoral de l’habitat) a repris ce lundi, 7 mars 2022, au tribunal de première instance de Coyah.

À l’ouverture des débats, les six prévenus dans l’ensemble ont niés et rejetés en bloc les faits de destruction d’édifices privés, de violences et de menaces portées contre eux par les 47 plaignants.

Ousmane Lansary Sylla, Directeur préfectoral de l’habitat, dans sa comparution à la barre reconnaît avoir exécuté une décision de sa hiérarchie : « J’ai reçu un ordre de mission de l’autorité central, à travers mon directeur national de l’aménagement du territoire, suite à un conseil des ministres dont la feuille de route était le dégagement des emprises publiques, des encombrants physiques, des voies structurantes, des voiries urbaines, des zones industrielles, la récupération des domaines de l’état et des équipements. Donc, Je ne suis qu’un exécutant d’un ordre venant de ma hiérarchie. Nous sommes les représentants du ministère de la ville et de l’habitat au sein de la préfecture de Coyah et nous sommes tenus d’exécuter tout ordre de mission émanant de la hiérarchie. J’ai accompagné mon ministre quand il est venu pour le lancement des travaux dans sa mission régalienne. Dans l’exécution de notre mission régalienne, nous ne sommes pas passés à côté de notre objectif. Tout a été fait de façon juste et dans les règles de l’art, comme l’avait prescrit l’ordre de mission », a avancé à la barre, Ousmane Lansary Sylla.

À l’égard des violences et menaces portées contre sa personne, il répond : « Je n’ai jamais menacé quelqu’un au cours des opérations de déguerpissement et j’ai agi en tant que commis de l’État et non à mon nom personnel.

Le secrétaire général chargé des collectivités décentralisées, Adama Kaba a souligné dans sa comparution être déçu de cette affaire qui ne le concerne pas du tout.

« On a reçu un ordre de mission à la préfecture et étant le secrétaire général des collectivités, on a enregistré et avisé l’ordre comme on le fait à chaque fois qu’on reçoit un écrit d’un quelconque autorité gouvernementale. Après cela, on a remis l’ordre aux exécutants. Il était question de dégager les encombrants physiques, des emprises publiques, des voies structurantes, la récupération des équipements. Quand le ministre Ibrahima Kourouma est arrivé, en tant que ministre de la république, on s’est mis à ses côtés pour le lancement des opérations, parce que nous sommes les représentants du chef de l’État et de tout le gouvernement. Je n’ai donné aucun ordre à qui que ce soit dans cette affaire, encore moins violenter quelqu’un durant cette opération. Je n’ai jamais été sur le terrain pour l’exécution. Moi, mon nom ne figurait pas dans l’ordre de mission. Comment je peux donner l’ordre à quelqu’un pendant que j’étais même souffrant en ce moment. Je me sens frustré et touché dans cette affaire.

Tour à tour, les 4 autres prévenus (Aziz Diop, Abou Soumah, Yaya Sylla et Aye Cissé), dans leurs comparutions à la barre, ont rejetés en bloc les plaintes portées contre eux et reconnaissent avoir agi en tant que commis de l’état et non en leurs noms personnels. Et se demandent le pourquoi de leurs présences devant la barre.

Pour la suite des débats, le procès a été renvoyé au Mardi 22 Mars pour donner la parole à la partie civile pour sa version des faits dans cette affaire. Pour la comparution de ses clients, l’avocat de la partie civile, Me Béavogui a souhaité la comparution de tous les 47 plaignants, une chose rejetée par le président du tribunal, qui de son côté sollicite la comparution des représentants des plaignants, vu le nombre pléthorique des plaignants.

Affaire à suivre

Kalidou Diallo