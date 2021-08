TPI de Dixinn: 5 personnes condamnées, dont le guitariste de Lega Bah

Comme nous l’avons annoncé dans notre précédent article, le procès des 18 personnes qui ont été interpellées le samedi dernier dans un espace culturel à Nongo en cette période d’Etat d’urgence sanitaire, en compagnie de l’artiste Lega Bah, s’est tenu ce mercredi 25 août au tribunal de première instance de Dixinn. Quant à Lega Bah, que la police avait annoncé être sous contrôle judiciaire et qu’elle répondrait de ses actes devant la justice au même titre que les autres, était absente.

Au sortir de cette audience, 5 sur les 18 personnes poursuivies pour “atteinte à la santé publique” ont été condamnés à 3 mois de prison assortie de sursis, dont le guitariste personnel de la chanteuse, Lega Bah, en l’occurrence Famoro Dioubaté.

A la barre, ce guitariste a reconnu avoir été arrêté dans l’espace culturel ‘’Aldo’’. Il a expliqué qu’au moment de son arrestation, il était avec Lega Bah et qu’ils ont tous été embarqués, ensemble, dans le véhicule de la police. »

Dans sa réquisition, le ministère public avait requis la condamnation à six (6) mois de prison assortie de sursis contre 6 des 18 personnes interpellées. Et il a requis la relaxe pure et simple pour le reste.

Une réquisition à laquelle la défense s’est opposée, en sollicitant du tribunal la relaxe pure et simple de leurs clients. Elle a également demandé à la juge Aissatou Kalissa d’ordonner la restitution des biens saisis sur leurs clients lors de leur interpellation.

Après avoir écouté toutes les parties, la juge Aïssatou Kalissa a déclaré coupables 5 des 18 prévenus. Elle les a condamnés à 3 mois de prison assortie de sursis et a ordonné la libération immédiate des autres, la restitution des biens pris sur les prévenus lors de leur arrestation.

