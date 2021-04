TPI de Dixinn : ‘’après le départ d’Aliou Bah du BL, Dr Faya me poussait à l’attaquer’’ (Thierno Boubacar Baldé)

Le procès dans l’affaire de diffamation qui oppose le président du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Millimouno à ses anciens collaborateurs : Thierno Boubacar Baldé, Halimatou Baldé, Mamadou Maz Bah, Mamadou Oury Diallo, Boubacar Pita Bah, Ibrahima Sory Diallo, n’a pas encore fini de livrer tous ses secrets.

Appelé à la barre ce mercredi, 7 avril 2021 au Tribunal de première instance de Dixinn délocalisé dans la commune de Ratoma, Thierno Boubacar Baldé a déclaré : « Je faisais partie du cercle restreint de Dr. Faya. On se parlait presque tous les jours. Qu’il soit au pays ou aux Etats-Unis il m’appelait et on faisait au moins 1heure au téléphone. Même quand Aliou Bah a démissionné du parti, il ( Faya) était aux Etats-Unis, il m’a appelé pour me préparer à aller dans les émissions que lui-même négociait avec les journalistes. Mais l’intention était de m’attaquer à Aliou Bah ; chose que je n’ai jamais faite. Et c’est depuis lors que Dr.Faya est devenu froid avec moi. »

Après cette intervention de Thierno Boubacar Baldé suivie de celle de Mamadou Maz Bah, l’affaire été renvoyée par le juge Aboubacar Mafreing Camara au 21 avril prochain.

Elisa Camara

