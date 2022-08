TPI de Dixinn : après son audition, Foniké Menguè retourne en prison

Le coordinateur national du FNDC, Oumar Sylla alias Foniké Menguè était ce lundi 08 août, face au doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Dixinn pour être entendu sur le fond de son dossier, avant d’être ramené en prison.

Le numéro 1 du FNDC qui était en compagnie de ses avocats, notamment: Me Salifou Beavogui et Me Thierno Souleymane Barry a passé plus d’une trentaine de minutes à répondre aux questions du juge d’instruction portant sur les faits: « troubles à l’ordre public, incendie volontaire, pillages et destruction d’édifices publics et privés », les faits pour lesquels, il est poursuivi au même titre que son collègue Ibrahima Diallo et le secrétaire exécutif de l’UFR, Saikou Yaya Barry.

» Ce matin, c’était l’audition au fond de monsieur Oumar Sylla( Foniké Menguè). Comme pour ses deux (2)autres amis de la semaine passée, il a été entendu au fond par le doyen des juges d’instruction. Notre client ne reconnaît pas les faits articulés contre lui. Et, il considère être dans son droit de lutter pour l’instauration de la démocratie. Chose que nous saluons aujourd’hui, c’est la sérénité de la procédure. Donc, nous attendons dans les prochains temps la communication du dossier au niveau du parquet », a fait savoir, l’un des avocats du prévenu en la personne de Me Thierno Souleymane Barry.

A noter que c’est depuis le 1er Août dernier, que Foniké Menguè en compagnie de Ibrahima Diallo et Saikou Yaya Barry a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry suite à l’appel à la manifester du 28 juillet dernier du FNDC.

Elisa Camara

