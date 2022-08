TPI de Dixinn: Foniké, Ibrahima Diallo et Saikou Yaya Barry inculpés et envoyés en prison

Arrêtés le week-end, les leaders du fndc, Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Ibrahima Diallo et le secrétaire exécutif de l’UFR, Saikou Yaya Barry ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry, ce lundi 1er Août, par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Dixinn.

Selon l’un des avocats des concernés, en la personne de Me Abdourahamane Dabo, « le juge a déjà pris sa décision. Il a décidé de les placer sous mandat de dépôt en attendant de voir clair dans cette affaire. Chose qui devrait pas être prise comme décision dans cette affaire. Ils sont inculpés pour troubles à l’ordre public, incendie, pillages et destruction d’édifices publics et privés. Le procureur qui a reçu le dossier a opté pour l’information. Donc, c’est l’information qui est ouverte. Pour le moment, on ne parle pas de procès « .

Elisa Camara

+224654957322