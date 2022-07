TPI de Dixinn : Foniké Menguè, Djanii Alpha et Billo nient les faits mis à leur charge

Le procès du ministère public contre des leaders du front national pour la défense de la constitution (FNDC) s’est ouvert ce vendredi, 08 juillet, au tribunal de première instance de (TPI) de Dixinn.

Oumar Sylla plus connu sous le nom de Foniké Menguè, Mamadou Billo Bah et Alpha Midjaou Bah ou Djani Alfa, sont tous poursuivis pour « injures publiques, outrage à magistrat, troubles à l’ordre public et à la sécurité publique par le biais d’un système informatique et complicité »

A la barre et avec le moral au top, les trois responsables du FNDC ont nié les faits qui leurs sont reprochés.

Foniké Menguè reconnaît tout de même avoir publié sur sa page Facebook que : « Le procureur général près la cour d’appel de Conakry est issu d’un coup d’État militaire », a-t-il déclaré avant d’expliquer comment il s’est retrouvé devant la barre : « nous étions en conférence à notre siège et nous avons vu des pick-up débarquer pour nous kidnapper »

De son côté, le responsable de la citoyenneté du FNDC, Djani Alfa a reconnu avoir publié sur sa page Facebook que : « des voix vont s’élever pour rappeler que les membres du CNT ne sont pas une association de Blakoro qui rêvent débout ». Il a par la suite expliqué que pour lui, un blakoro, c’est quelqu’un qui n’est pas initié, qui ne sait pas prendre ses responsabilités ».

Billo Ba a pour sa part nié avoir partagé des publications de ses collègues.

Pour l’heure, l’audience est suspendue par le Juge et reprendra dans quelques minutes pour les débats.

Sadjo Bah