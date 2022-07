TPI de Dixinn : Foniké Menguè et Cie sont libres !!!

Arrêtés le mardi 05 juillet dernier, les trois responsables du front national pour la défense de la constitution (FNDC) ont été libérés ce vendredi 08 juillet à l’issue de leur procès.

Les trois prévenus ont dans leur audition nié les faits « d’injures publiques, outrage à magistrat, troubles à l’ordre public, à la sécurité publique par le biais d’un système informatique et complicité ». Ils ont par ailleurs reconnu avoir fait des publications sur leur page Facebook.

Après les réquisitoires du ministère public qui a requis leur mise en liberté et des avocats de la défense, le juge a fini par relaxer les trois prévenus.

« le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, délibérant conformément à la loi, sur l’action publique déclare les nommés : Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Alpha Midjaou Bah alias Djani Alfa et Mamadou Billo Bah non coupables des faits d’injures publiques, outrage à magistrat, troubles à l’ordre public, à la sécurité publique par le biais d’un système informatique et complicité, les renvoient pour des fins de la poursuite pour délit non établi à leur égard, ordonne leur relaxe pure et simple, met les faits à la charge du trésor public, le tout en application des dispositions des articles 544 et 549 du code de procédure pénale. Tel est la décision du tribunal », a déclaré le juge Ousmane Simakan dans son verdict.

Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Billo Bah et Djani Alfa vont rejoindre leur domicile respectif.

Sadjo Bah