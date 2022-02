TPI de Dixinn: Hadya Présie porte à son tour plainte contre Dansoko 

Le feuilleton Hadiatou Bah alias Hadya Présie et Thierno Mamadou Dansoko est loin de prendre fin. La cinéaste depuis sa cellule à travers son pool d’avocats a porté plainte, ce vendredi 25 fevrier, contre l’opérateur économique. Et, le procès s’ouvre le 10 mars prochain devant le tribunal de première instance de Dixinn, a-t-on appris de source proche du dossier.

Selon l’un des avocats de la prévenue -condamnée à 10 mois de prison ferme suite à la requête de Thierno Mamadou Dansoko-, « Hadya Présie aussi vient de porter plainte contre Dansoko pour harcèlement sexuel et moral. Et le procès s’ouvre le 10 mars à 09 heures au tribunal de première instance de Dixinn. Donc, ma cliente exige que justice lui soit rendue. Parce qu’on a toutes les preuves que le monsieur l’a harcèlée », a déclaré Me Salifou Béavogui au bout du fil, ce vendredi soir.

Elisa Camara

+224654957322