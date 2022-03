TPI de Dixinn : Ibrahima Kalil Kaba est devant un juge

L’ancien ministre des affaires étrangères sous Alpha Condé est présentement au tribunal de première instance de Dixinn devant un juge d’instruction. Ibrahima Kalil Kaba est entendu pour la fuite de l’audio d’Alpha Condé.

Selon la gendarmerie, il est poursuivi pour « atteinte à la vie privée », fait prévu et réprimé par les articles 358, 359 et 360 du le code pénal et traitement non autorisé de données personnelles, infraction prévue et réprimée par l’article 872 du code pénal guinéen.

L’ancien ministre des affaires étrangères était détenu à la gendarmerie depuis la nuit du lundi 21 mars.

Focus Mediaguinee