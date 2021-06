TPI de Dixinn: la célèbre bloggeuse Ada Afferage condamnée !!!

Poursuivie pour “injures publiques et diffamation” à la requête de l’ex-femme de l’artiste Mousto Camara, Nayede Rachid et Fatoumata Chérif, la bloggeuse Adama Camara dite Ada Afferage a été condamnée ce jeudi 10 juin par le tribunal de première instance de Dixinn à 1 an de prison avec sursis.

Appelée à la barre pour son dernier mot avant la décision finale du tribunal, la prévenue a fondu en larmes en disant ceci :” je suis vraiment désolée. Je m’excuse, ce que j’ai fait, je l’ai fait par ignorance”.



En réponse, la juge Adama Sylla a conseillé la bloggeuse de se trouver un autre travail qui n’est autre que les activités des réseaux sociaux. Avant de la déclarer coupable des délits d’injures publiques et diffamation et l’a condamnée à 1 an de prison avec sursis.

Pour la partie civile, représentée par Me Salifou Béavogui qui avait demandé dans ses plaidoiries à titre de dommages et intérêts une somme de 200 millions de francs guinéens, s’est réjouie de la condamnation de la prévenue.

“La partie civile a été déclarée recevable dans ses prétentions. Mais le tribunal a omis d’indiquer le montant de dommages et intérêts. Donc sur ce point, nous allons relever appel contre la décision pour que cela soit corrigé en appel “, a confié Me Salifou Béavogui.



Quand à la défense, représentée par Me Dabo qui avait demandé la clémence du tribunal lors des plaidoiries, a salué cette décision du tribunal qui ne prive pas sa cliente de sa liberté.

A rappeler que le ministère public dans ses réquisitions avait demandé au tribunal de condamner Ada afferage à 6 mois de prison avec sursis et au payement d’une amende d’un million de francs guinéens.

La condamnation de Ada afferage servira-t-elle d’exemple aux autres blogueurs et bloggeuses qui se livrent au même comportement sur les réseaux sociaux ? Bien malin qui y répondra.

Elisa Camara

