TPI de Dixinn: la demande de la mise en liberté de Toumba rejetée 

C’est un autre coup dur pour l’ex-aide de camp de l’ancien chef de la junte Dadis Camara, commandant Aboubacar Sidiki Diakite alias Toumba en détention à la Maison centrale de Conakry depuis 2017. Poursuiivi pour les faits de massacres du 28 septembre2009, Toumba a essuyé de nouveau le rejet de sa mise en liberté provisoire, ce lundi 21 février, par la juge des réfèrés du tribunal de première instance de Dixinn, Makoya Camara. Une décision contre laquelle l’avocat du prévenu annonce interjeter appel dans les jours qui suivent.

« Nous avons été surpris de la décision du juge des référés. Le juge des référés ne conteste pas que le mandat n’a jamais été renouvelé. Il ne conteste pas non plus l’existence d’un certificat médical au dossier. Mais ressort que la dénonciation du non renouvellement ne se serait pas passé dans le temps. Et, que son certificat médical devrait être renouvelé pour lui être opposable. Donc, nous nous sommes dit qu’il s’agit une mauvaise appréciation des faits résultants de leur méconnaissance de toute chose qui a abouti à ce mal jugé. Car, tout le monde sait que Toumba a dénoncé ce non renouvellement de son mandat, il y a longtemps. (…). Dans tous les cas, nous nous disons que le dossier de Toumba est très sensible et qu’aucune autorité n’ose l’aborder. Que Toumba est réservé juste pour servir de caution pour répondre à la place de tous ceux-là qui ont commis ce massacre. Nous ferons appel de cette décision », a déclaré Me Paul Yomba Kourouma à la sortie de l’audience en référé.

Elisa Camara

+224654957322