TPI de Dixinn: l’action publique éteinte contre feu Roger Bamba (Sidy Souleymane N’Diaye)

Poursuivi avec Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté pour des faits de production, diffusion et mise à la disposition d’autrui de données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publique”, le tribunal de première instance de Dixinn a mis fin à l’action publique déclenchée contre feu Roger Bamba, membre de l’UFDG, décédé le 17 décembre dernier. L’annonce a été faite ce mercredi par le procureur Sidy Souleymane N’Diaye lors de ses réquisitoires.

Selon le procureur c’est une décision de la loi guinéenne qui dit : ” la mort met fin contre la personnalité”.

A noter que le corps du défunt Roger Bamba est toujours à l’hôpital Ignace Deen.

Elisa Camara

+224654947322