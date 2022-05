TPI de Dixinn : l’affaire opposant Cellou Dalein au patrimoine bâti public aussi radiée du rôle 

Après la radiation du rôle de l’affaire opposant le président de l’UFR, Sidya Touré au directeur général du patrimoine bâti public, c’est l’affaire opposant le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo au patrimoine bâti public aussi qui vient d’être radiée du rôle ce vendredi 6 mai, par le tribunal de première instance de Dixinn suite à une erreur dans la procédure.

Cette radiation a été sollicitée par les avocats du champion de l’UFDG. Au sortir de l’audience, l’un des avocats de l’opposant, Me Amadou Oury Diallo a déclaré : « C’est nous qui avons demandé la radiation de l’affaire du rôle suite à une erreur dans la procédure. Mais nous allons la reprendre. »

Quant à l’un des avocats de l’Etat en la personne de Me Faya Gabriel Kamano, il a indiqué : « Cellou Dalein sait qu’il est opposé à l’État, son adversaire c’est l’État. Donc, au lieu d’assigner l’État, Cellou Dalein Diallo a assigné le patrimoine bâti public qui n’a aucune personnalité juridique. Donc dans nos conclusions à réplique, en défense, nous avons sollicité à ce que le tribunal annule l’assignation parce que la bonne personne n’a pas été assignée. D’autant plus que lui-même les pièces qu’il a produites, il parle de l’État qui est son contradicteur. Alors pourquoi laisser l’État et aller assigner un tiers qui n’a rien à avoir avec la procédure ? Donc finalement, ses avocats se sont ravisés que nos moyens de défense étaient pertinents donc eux-mêmes, ont sollicité la radiation de la procédure qui t’a eux de la régulariser et de la reprendre. S’ils reprennent la procédure, ça ne nous inquiète, c’est de bon droit. Nous avons suffisamment de moyens pour nous défendre. »

A noter que Cellou Dalein Diallo poursuivait par devant le tribunal de première instance de Dixinn le patrimoine bâti public pour des faits de « reconnaissance de propriété, cessation de trouble et paiement de D.I » dans le cadre de la récupération de son domicile privé de Dixinn. Qui est déjà en chantier pour la construction d’une école.

Elisa camara

+224654957322