TPI de Dixinn : l’Affaire opposant Mohamed Mara à FIM renvoyée au 30 mars 

Dans cette procédure qui a été ouverte ce mercredi 23 mars 2022, au tribunal de première instance de Dixinn, le plaignant Mohamed Mara qui déclare être licencié depuis le 17 décembre accuse Aboubacar Diallo et Malick Sankhon d’abus de confiance et complicité, conformément aux articles 19,20,428 et 429 du code pénal.

Pour cette première journée, après avoir constaté les faits, le juge a fixé la consignation à 1 millions de francs guinéens.

Peu avant la décision du juge, l’avocat du plaignant avait proposé un montant de 500 mille Gnf. Quant au parquet, il avait aussi proposé une somme de 4 millions de Gnf

Finalement le juge a pris la décision de fixer le montant à 1 million de francs guinéens avant de renvoyer le dossier au 30 mars prochain.

Christine Finda Kamano

622716906