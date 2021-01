TPI de Dixinn: le procès de Madic 100 frontière s’ouvre le 18 janvier (avocat)

C’est une bonne nouvelle pour le blogueur guinéo-canadien, proche de Cellou Dalein Diallo, Mamadi Condé, alias” Madic 100 frontière”, en détention à la maison centrale de Conakry depuis plusieurs semaines, sera finalement jugé le 18 janvier prochain par le tribunal de première instance de Dixinn. Une information confirmée à Mediaguinee, ce mercredi 13 janvier par l’avocat Me Salifou Béavogui.

“Madic 100 frontière sera jugé le 18 janvier 2021 par le tribunal de première instance de Dixinn. Enfin, on se réjouit vraiment de la programmation de son dossier. Et nous pensons que le droit sera dit”, a laissé entendre Me Bea au micro de Mediaguinee.

A rappeler que Madic 100 frontière, qui se plaint depuis quelques jours maintenant des maux d’oreilles et de douleurs abdominales, est poursuivi pour des faits “de téléchargement, diffusion des messages, photos, dessins de nature raciste ou xénophobe, menace, violence et injure par le biais d’un système informatique”.

Elisa Camara

