TPI de Dixinn : le procès en référé opposant Cellou Dalein au patrimoine bâti renvoyé au 25 février (avocat)

A peine ouvert, le procès en référé opposant le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo au patrimoine bâti public, représenté par l’agent judiciaire de l’État a été renvoyé au vendredi, 25 février prochain.

Selon Me Paul Yomba Kourouma, l’un des avocats de Cellou Dalein Diallo, les avocats de l’État ont sollicité le renvoi du procès pour répliquer à l’assignation pour répondre pièce par pièce à celles produites par le président de l’UFDG.

« Effectivement, les hostilités ont été ouvertes et l’État a comparu par le moyen de ses avocats et d’ailleurs en nombre. Ils ont sollicité, l’État guinéen a sollicité un renvoi de cette affaire pour lui permettre de répliquer à l’assignation aux pièces produites par le président, Cellou Dalein Diallo. (…) les avocats ont jugé que le temps était très bref pour qu’ils puissent répondre pièce par pièce aux documents produits par le président. L’affaire a donc été renvoyée au vendredi, 25 février pour la suite des débats », a expliqué Me Paul Yomba Kourouma.

L’ancien Premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo a assigné la direction générale du patrimoine bâti public devant le juge des référés pour obtenir l’arrêt de l’exécution de la sommation reçue de ladite direction relative à son domicile sis au quartier Dixinn port.

Le président de l’UFDG est sommé par le patrimoine bâti public de quitter son domicile au plus tard le 28 février, à 10 heures.

Sadjo Bah et Christine Finda Kamano