TPI de Dixinn : le procès en référé opposant Sidya Touré et le patrimoine bâti renvoyé au 25 février (Avocat)

Le procès en référé qui oppose le président de l’Union des forces républicaines (UFR) au patrimoine bâti public s’est ouvert ce mercredi, 23 février, au tribunal de première instance de Dixinn.

Le procès a été renvoyé au vendredi, 25 février sous la demande des avocats de l’État afin d’examiner les dossiers.

« Dès l’entame, les avocats de l’État ont sollicité un renvoi à huitaine. On s’est opposé. Finalement, la dame (juge) a renvoyé le procès au vendredi, 25 février, à 15 heures. Ils (avocats de l’État) ont demandé un renvoi au 2 Mars, on s’est opposé et finalement, l’audience a été renvoyée au vendredi, 25 février. Ils ont demandé un renvoi pour les permettre de compulser les dossiers », a déclaré Me Facinet Dembadouno avant d’ajouter : « Mais nous avons constaté que c’est une fuite en avant pour les avocats de l’État. Les pièces viennent d’eux, c’est de l’État »

Selon Me Facinet Dembadouno, la juge pouvait même prendre la décision finale dans ce procès sur le siège sans recourir à un renvoi.

« Nous sommes dans un État de droit, ce n’est pas au patrimoine bâti public d’intimer à un citoyen de quitter un immeuble qu’il a construit. La justice est la boussole d’après ce que le CNRD a dit mais malheureusement, on commence à comprendre que c’est l’arbitraire qui est la boussole », a conclu Me Facinet Dembadouno.

Sadjo Bah et Christine Finda Kamano