TPI de Dixinn : Les avocats boudent et les toutes affaires inscrites renvoyées

Suite au retard de l’arrivée des détenus ce lundi 15 novembre, au tribunal de première instance de Dixinn, les avocats chargés des dossiers inscrits au rôle ont boudé les procès.

Une manière selon les avocats d’amener la prochaine fois le parquet à prendre toutes les dispositions pour respecter les heures des audiences.

Les détenus qui étaient attendus à 09 heures au tribunal, ne sont arrivés qu’à 12 heures. Ce retard, selon le procureur est le fait que le véhicule chargé de transporter des détenus soit en panne.

Après, de longues heures attente, l’avocat, Me Gabriel Faya Kamano, chargé de défendre le dossier de l’assassinat du vieux Doura, a motivé ses confrères de bouder l’ audience du jour : « il est inadmissible de continuer d’attendre, il est 12 heures. Et nous avons d’autres dossiers à défendre ailleurs. Donc, il vaut mieux que le tribunal renvoie les audiences ».

Une déclaration de l’avocat qui a mis le procureur Daouda Diomandé dans tous ses états : « mais Maitre vous partez où ?. Les détenus sont déjà là. Je vous ai expliqué que ce retard est indépendamment de notre volonté »

Me Gabriel Faya Kamano de répliquer : « monsieur le procureur, nous sommes vraiment désolés. Mais on ne peut plus revenir sur notre décision. Veuillez renvoyer les audiences »

Une situation qui a poussé le tribunal à travers le juge Aboubacar Mafering Camara de renvoyer toutes les affaires. Et quant à celle d’Elhadj Doura, elle a été renvoyé au 29 novembre prochain.

A préciser que ce n’est pas la 1ère fois que le tribunal de Dixinn soit confronté à de telles situations, qui est celle de renvoyer les dossiers. Parce que le véhicule chargé de transporter les détenus est en panne.

Elisa Camara

