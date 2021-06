TPI de Dixinn : les débats dans l’affaire Elhadj Doura renvoyés au 28 juin prochain

Comme annoncé dans nos précédents articles, les débats dans le procès des 20 présumés assassins de l’opérateur économique, Elhadj Doura Diallo se sont poursuivis ce lundi, 14 juin au tribunal de première instance de Dixinn, avant d’être reportés au 28 juin prochain pour la continuation des débats.

Sur les 20 accusés, 4 seulement ont été d’abord entendus à la barre, notamment le présumé cerveau de l’affaire, Elhadj Mamadou Diallo, le nigérian Toni, le militaire Oumar Barry et le policier, Amadou Sacko.

A l’audience du jour, après le passage du militaire en service au Bataillon Spécial de la Présidence (BSP), Oumar Barry qui a reconnu être celui qui conduisait le véhicule qui a procédé à enlèvement du vieux mort dans les mains de ses ravisseurs en 2018 à Mafreinyah, c’était au tour du policier, brigadier chef, Amadou Sacko en service à la CMIS n° 5 de donner sa version des faits.

Selon ce policier, il n’est ni de près ni de loin mêlé à l’enlèvement et séquestration du vieux Doura. Car dira-t-il, ce moment lui a trouvé à Koba pour des soins. Poursuivant, il a affirmé d’être torturé à la gendarmerie après son arrestation pour lui obliger d’avouer son implication, chose qu’il a faite d’après lui. Par ailleurs, il a nié connaître ou avoir à faire avec qui que se soit avec parmi les membres de la bande, à l’exception du béret rouge, Oumar Barry qu’il dit avoir connu depuis plusieurs années et qu’il est un ami à lui.

Après confrontation entre lui avec Elhadj Mamadou Diallo et le nigérian Toni, les deux ont confirmé que le policier est bel et bien impliqué dans l’affaire d’Elhadj Doura. Et qu’il était même présent sur les lieux lors de l’enlèvement du désormais ancien opérateur économique. Seulement, c’est son ami militaire Oumar Barry qui lui a dédouané à la barre. C’est après les questions des différentes parties que le juge Aboubacar Mafrein Camara a renvoyé l’affaire au 28 juin prochain pour la poursuite des débats.

Elisa Camara

+224654957322