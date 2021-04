TPI de Dixinn: Mamadi Onivogui du FNDC condamné à 1 an d’emprisonnement

Le verdict vient de tomber dans l’affaire ministère public contre Mamady Onivogui au tribunal de première instance de Dixinn.

Le coordinateur général du mouvement Elazologa membre du FNDC poursuivi pour des faits de:” Participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs menaces notamment de violences par le biais d’un système informatique” a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ce lundi 12 Avril 2021. Et le tribunal l’ a condamné à 1 an d’emprisonnement ferme et au paiement d’une amende de 30 millions de francs guinéens.

Quant aux avocats de la défense à travers Me Salifou Béavogui, ils annoncent qu’ils vont révéler appel dans les prochains jours.

A noter que lors des requisitions le procureur Daouda Diomande avait requis 10 ans et au paiement d’une amende de 100 millions de francs guinéens contre l’ activiste qui a été arrêté depuis novembre 2020,

Elisa Camara

