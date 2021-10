Affaire diamant détourné : la politique Marie-Madeleine condamnée à payer 45 millions d’euros à Djénabou Diallo

Le verdict dans l’affaire du diamant estimé à 45 millions d’euros qui oppose Djénabou Diallo à l’ex-présidente du Parti des Écologistes de Guinée (PEG), Marie Madeleine Valéry Dioubaté, sa sœur Martine Nana Dioubaté, Algassimou Diallo et Mamadou Lamarana Diallo, vient de tomber au tribunal de première instance de Dixinn, ce mercredi 27 octobre.

L’ancienne candidate à l’élection présidentielle guinéenne de 2015, Marie-Madeleine Valery Dioubaté a été condamnée au paiement de la somme de 45 millions d’euros. Le tribunal a aussi condamné solidairement les quatre (04) au paiement d’un (1) milliard de francs guinéens pour les préjudices causés à la plaignante.

Par ailleurs, le tribunal de première Instance de Dixinn, condamne Marie-Madeleine Valéry Dioubaté et Mamadou Lamarana Diallo, reconnus coupables du « délit d’abus de confiance », Martine Nana Dioubaté et Algassimou Diallo, ont quant à eux été reconnus coupables de « complicité d’abus de confiance »

Algassimou Diallo et Mamadou Lamarana Diallo sont condamnés à deux (2) ans d’emprisonnement et au paiement d’un (1 ) million de francs guinéens d’amende chacun.

Le tribunal a condamné Marie-Madeleine Valéry Dioubaté et Martine Nana Dioubaté à « trois (3) ans d’emprisonnement par défaut et au paiement de cinq (5) millions de francs guinéens d’amende chacune et décerne un mandat d’arrêt contre elles »

Sur l’action civile, le tribunal déclare la constitution de la partie civile de Djénabou Diallo recevable et condamne Marie-Madeleine Valéry Dioubaté « au paiement de la somme de 45 millions d’euros, représentant la valeur du diamant du 43,5 carats en faveur de Djenabou Diallo et condamne solidairement Marie-Madeleine Valéry Dioubaté, Mamadou Lamarana Diallo, Algassimou Diallo et Martine Nana Dioubaté au paiement de la somme de 1 milliard de francs guinéens en faveur de Djénabou Diallo, au titre des préjudices subis ».

