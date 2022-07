TPI de Kaloum : Abdoulaye Sow retourne en prison, le verdict attendu ce vendredi

Comme prévu, l’audience consacrée aux réquisitoires et aux plaidoiries dans le dossier concernant le secrétaire général de la Fédération Syndicale Autonome des Banques, Assurances et Micro finances de Guinée s’est tenue ce jeudi 21 Juillet 2022, au tribunal de première instance de Kaloum.

D’entrée, le ministère public, pour les faits «outrage à un magistrat, atteintes au respect dû à la justice et injure », requiert une peine d’emprisonnement d’un à six (6) mois avec une amande d’un (1 000 000) de nos francs guinéens.

»Retenu dans les liens de la culpabilité d’atteinte au magistrat selon l’article 663, 739, les faits dont M. Sow est poursuivi, sont condamnables d’un à six mois d’emprisonnement. Donc Monsieur le président, nous souhaitons que cette loi soit appliquée à Monsieur Abdoulaye Sow comme tout autre judiciable, à la hauteur de ses faits », dira le ministère public.

Chose que La défense ne cautionne et plaide toujours non coupable dans ses plaidoiries. A la barre, l’accusé Abdoulaye Sow plaide à son tour. »Premièrement, je regrette avoir tenu ces propos à l’endroit des magistrats. Deuxièmement, je suis une personne physique et la déclaration est une personne morale », a-t-il plaidé.

Pour mettre fin à cette affaire entre les magistrats et la Fédération Syndicale Autonome des Banques, Assurances et Micro Finances de Guinée ( FESABAG), le délibéré est renvoyé à demain 22 juillet

Pour l’heure, Abdoulaye Sow reste incarcéré.

Mayini Cissé