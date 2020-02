TPI de Kaloum : Bella Bah du FNDC condamné à un an de prison avec sursis

Abdourahmane Bella Bah, l’activiste membre du FNDC qui était poursuivi pour diffusion et mise à disposition d’autrui, des données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics par le biais d’un système informatique, vient d’être libéré après que le tribunal correctionnel de Kaloum l’ait condamné à un an de prison assorti de sursis et au paiement de 20 million de francs guinéens.

A signaler que les avocats de la défense vont relever appel de cette décision.

Thierno Sadou Diallo depuis le TPI de Kaloum