TPI de Kaloum : Elie Kamano condamné au paiement d’une amende de 50 millions gnf

Le reggaeman- leader politique, Elie Kamano a été condamné ce mercredi 07 juillet par le tribunal de première instance de Kaloum au paiement d’une amende de 50 millions de francs guinéens et à présenter les excuses publiques à l’ex-président de la fédération guinéenne de football, Salifou Camara ” Super V “. Et quant à la décision du tribunal concernant la peine contre l’artiste, elle est attendue le 14 juillet prochain.

Dans sa sentence, le juge Mohamed Diawara a déclaré le prévenu coupable des faits “d’injures publiques et diffamation par le biais d’un système informatique” pour lesquels il est poursuivi au préjudice de Super V. Et le juge a ordonné au reggaeman de supprimer la vidéo incriminée sur sa page Facebook, de présenter les excuses publiques à Super V sur sa page Facebook mais aussi dans 5 organes de presse en ligne notamment Kababachir, Mediaguinee, Guineenews, Vsionguinee et Afficheguinee. Cela dans un délai de 5 jours à compter de ce mercredi. Et l’a condamné pour dommages et intérêts au payement d’une somme de 50 millions de francs guinéens.

Rappelant que le chanteur sera situé sur sa peine la semaine prochaine, après avoir mis en application ces 1ères instructions du tribunal avec preuve à l’appui.

Quant à la défense, représentée par Me Salifou Beavogui, promet de faire appel contre cette décision. Mais, il a aussi rassuré que son client ne va pas se conformer à la décision du tribunal dirigé par le juge Mohamed Diawara.

