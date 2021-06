TPI de Kaloum : le juge Mohamed Diawara décerne un mandat d’arrêt contre Elie Kamano

Le juge Mohamed Diawara du tribunal de première instance de Kaloum a décerné un mandat d’arrêt ce mercredi, 16 juin contre l’artiste policien, Elie Kamano.

Cité à comparaître devant le tribunal pour des faits “injures et diffamation par le biais d’un système informatique” à la requête de l’ancien président de la Féguifoot, Salifou Camara “Super V”, le reggaeman a de nouveau brillé par son absence.

C’est cette absence pour la deuxième fois consécutive du prévenu qui a poussé le juge Mohamed Diawara a décerné un mandat d’arrêt contre lui. Ce, malgré l’intervention de son avocat, Me Salifou Beavogui qui a confié à la barre que son client est souffrant depuis des jours.

Au sortir de l’audience, Me Salifou Beavogui a déploré cette décision du tribunal en ces termes : « C’est pour des raisons de santé qu’il n’était pas dans la salle. Nous avons voulu expliquer cela au tribunal, mais nous pensons que le terrain était déjà préparé pour ça, mais c’est une injustice et c’est ce qui est terrifiant dans notre pays. Les faibles sont toujours persécutés, intimidés, pourchassés. Sinon dans cette affaire toutes les parties sont constituées. M. Elie Kamano avait à son tour déposé plainte contre M. Salifou Camara ‘’Super V’’ pour atteinte à la vie privée. Cette plainte est à la DCPJ depuis bientôt un mois. Nous avons écrit à M. le procureur de la république d’intervenir afin cette plainte soit instruite et transmise au tribunal pour que les deux parties comparaissent devant le tribunal impossible. Il y a le deux poids deux mesures. Nous prenons acte de ce mandat qui vient d’être décerné et nous en tirerons toutes les conséquences de droit. Mais mon client ne se laissera pas faire, nous allons continuer à nous battre pour défendre sa cause. »

Elisa Camara

