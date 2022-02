TPI de Kaloum : le procureur requiert la relaxe des Gnelloy

Les plaidoiries et réquisitions ont démarré ce lundi 21 février 2022, dans le procès qui oppose les Gnelloy (Fatou et Ousmane) à la famille du président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo devant le tribunal première instance de Kaloum.

Dans leurs plaidoiries, les avocats de la partie civile (Me Alsény Aïssata Diallo, Me Thierno Souleymane, Barry Me Salifou Béavogui) ont demandé au tribunal d’appliquer uniquement la loi. Plus loin, ils ont demandé de retenir Ousmane Gnelloy Diallo et sa sœur dans les liens de la culpabilité et au payement d’un franc symbolique.

« Nous vous demandons de faire l’application stricte de la loi. Nous voulons qu’on nous restitue notre honneur qui a été souillée. Nous vous demandons humblement de retenir Ousmane Gnelloy dans les liens de la culpabilité et de le condamner au paiement d’un franc symbolique. Nous vous invitons aussi de décerner un mandat contre Fatou Gnelloy », a expliqué Me Alseny Aïssata.

De son côté, le procureur de la République a affirmé que les preuves fournies par la partie civile ne peuvent pas asseoir la conviction du tribunal.

« Je suis là pour la défense de la vérité. Ce sont les preuves qui ne peuvent asseoir la conviction. Les preuves qui ont été exhibées ne font pas état de grossièreté à l’endroit de la famille de Cellou Dalein Diallo. Les avocats de la partie civile ont trompé leurs clients », dira-t-il entre autres, avant de demander au tribunal de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite pour délit non constitués.

« Nulle part dans la vidéo exhibée, Ousmane Gnelloy et sa sœur ne sont coupables des propos injurieux. Mon parquet n’est pas un parquet de règlement de compte », poursuit-il.

