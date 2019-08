TPI de Kaloum : poursuivi pour ‘’diffamation’’, Faya Millimouno présenté au parquet (vidéo)

Preuve de l'urgence de la situation, la frontière entre le Rwanda et la RDC a été fermée plusieurs heures ce jeudi, dès le début de la matinée et ce jusqu'à la mi-journée environ. Un quatrième cas a été confirmé à Goma.

L'Allemagne refuse de participer à une mission de patrouilles au large de l'Iran. Mais pourquoi cette zone est-elle si sensible? Réponse du politologue Mohamed Reza-Djalili.

Aliko Dangote et Femi Otedola ont promis de grosses primes pour chaque but nigérian en demi-finale. Le Nigeria a perdu 1-2 face à l'Algérie, ce qui n'a pas empêché aux deux richissimes de concrétiser leur promesse.

Cela fait exactement un an que l'épidémie d'Ebola s’est déclarée dans le Nord-Kivu et en Ituri, dans le Nord-est de la RDC. Cette épidémie est la deuxième, elle est déjà plus meurtrière que la précédente.