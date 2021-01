TPI de Kankan : ‘’294 affaires dont 248 résolues en 2020’’ (procureur)

Au mois de décembre dernier, la presque totalité des services publics de la commune urbaine de Kankan ont livré leur bilan pour courant le l’année 2020. Ce vendredi, 29 janvier 2021, c’est dans les locaux du tribunal de première instance de Kankan, où nous avons posé nos valises. Au total, selon Aly Touré, procureur de la république près le tribunal de première instance de Kankan, son service a enregistré 294 procès verbaux venant des services de police et de gendarmerie, sur ces 294, ils en ont jugé 248, soit un taux de réponse pénale de 84, 35%.

« Le tribunal de première instance de Kankan couvre la préfecture de Kankan et ses environnants, cette année nous avons reçu des services de police et de gendarmerie 294 procès verbaux qui sont repartis entre les crimes et les délits, sur les 294 procès verbaux nous avons pu juger correctement et convenablement 248 dossiers, ce qui nous envoi à un taux de réponse pénale qui avoisine 85%, l’année dernière nous étions à un taux de réponse pénale de 63. »

Le taux de réponse pénale, c’est-à dire le taux des affaires traitées pour l’année 2020 est largement supérieur à celui de l’année 2019, soit 85% pour 2020 et 63% pour 2019, Aly Touré estime que c’est un pas en avant pour le TPI de Kankan.

« Pour nous, c’est une avancée parce qu’il faut tirer les leçons des années écoulées pour pouvoir se concentrer sur l’année qui est en cours, élémentairement si nous recevons par exemple 100 dossiers, nous avons pu juger 85 », a-t-il dit.

Tout jugement fait au tribunal de première instance peut-être repris au palais de justice si jamais les concerner ne sont pas d’accord avec le verdit prononcé par les juges du TPI. Au cours de l’année dernière le TPI de Kankan a enregistré un taux d’appel de 42%, contrairement à l’année où ils ont enregistré 58%, le procureur se réjouit :

« Cette année on a eu un taux d’appel qui envoisine les 42%, c’est-à-dire sur 100 dossiers jugés, 42 sont partis à la cour d’appel, par rapport à l’année dernière on avait un taux d’appel de 58% mais cette année on est à 42%, ça veut dire que les citoyens commencent à accepter les décisions de la première instance », a-t-il laissé entendre.

Avec les avancées qu’ils ont connues au cours de l’année écoulée, le tribunal de première instance de Kankan ne manque tout de même pas de difficulté avec le travail. La non prise en charge des avocats pour assister les accusés lors des procès est la difficulté majeure de ce service.

« La difficulté que nous avons aujourd’hui, c’est la prise en charge des accusés qui n’ont pas d’avocat devant le tribunal criminel. Nous savez, chez nous, il y a ce qu’on appelle le jugement criminel et le jugement correctionnel, pour les jugements correctionnels la lois dit que même s’il n’y a pas d’avocat, vous pouvez juger, mais le jugement criminel il faut absolument des avocats et pour avoir un avocat il faut le payer. Avant, c’est le PNUD qui nous prenait ça en charge, mais le projet du PNUD est actuellement suspendu, ce qui a fait qu’on a retardé sur le jugement des dossiers criminels, sur 18 dossiers criminels qu’on a eu on a pu juger que 8, on a 10 dossiers criminels qui n’ont pas été jugés par faute d’avocat, et quand on voit qu’on a un dossier criminel urgent nous même nous cotisons, moi qui suis le chef de parquet souvent je prend l’argent de ma propre poche, je négocie les avocats je leur donne de l’argent pour qu’ils puissent venir assister ces accusés pour qu’ils soient jugés », a-t-il expliqué.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

