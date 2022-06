TPI de Kankan : les 4 candidats fraudeurs condamnés à 2 mois de prison assortis de sursis

Comme annoncé dans un de nos précédents articles, le tribunal de première instance de Kankan a rendu dans la nuit du jeudi 23 juin 2022, le verdict dans l’affaire des 4 candidats au Bac interpellés pour fraude lors de la première journée d’examen.

Les nommés Sory Kaba, Alseny Bamba, Sory Condé et Soumaila Keita ont été reconnus coupables des faits de fraude et condamnés à deux (2) ans de prison avec sursis.

« On avait mis le dossier en délibéré après l’audience du 21 juin dernier pour décision être rendue le 23, c’est le RP No 237 ministère public contre Sory Kaba, Alseny Bamba, Sory Condé et Soumaila Keita, dans ce dossier, le tribunal en a décidé ainsi que suit : Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnel et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi sur l’action publique, déclare les prévenus Sory Kaba, Alseny Bamba, Sory Condé et Soumaila Keita coupables des faits de fraude dans les examens et concours, pour la répression les condamne à deux (2) mois assortis de sursis, met les frais et dépenses à la charge des condamnés, le tout en application des dispositions des articles 135, 686 du code pénal et 548 du code de procédure pénal », a indiqué Cheick Ahmed Tidiane N’Diaye, le président du tribunal.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan