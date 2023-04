TPI de Kankan : les manifestants contre le manque de courant condamnés à de lourdes peines

Il a déclaré Sékouba CAMARA, Morygbé KABA, Abdoulaye BARRY, Souleymane SANOH, Adama CONDE, N’Famoussa KABA, Galakpa Koulouboye, Mamoudou TOUNKARA, Karamo Mohamed KABA, Ibrahima Sory KEITA et Aboubacar DIAWARA coupables des faits de destruction, dégradation d’édifices publics et de participation à un attroupement, et les a condamnés à 1 an de prison assorti de 6 mois de sursis et au paiement de 500.000 gnf d’amende chacun.

Kabinet TOURE dit Cafu a aussi été déclaré coupable des faits d’entrave à la saisine de la justice. Pour la répression, il a été condamné à 1 an d’emprisonnement dont 4 mois fermes.

Les trois derniers prévenus Bangaly KABA dit Jean KABA, Ousmane DIAKITÉ dit Konoh, Ousmane KABA dit M’Bia considérés comme les instigateurs des manifestations, ont été déclarés coupables des faits de complicité de destruction, de dégradation d’édifice publics et de participation délictueuse à un attroupement non autorisé ; ils ont été condamnés à 1 an et 6 mois de prison ferme et à 1 million gnf d’amende chacun.

Parmi les prévenus, figurait un mineur du nom de Mohamed Lamine Baldé. Pour son cas, le tribunal s’est déclaré incompétent pour cause de minorité.

Il a mis les frais et dépens à la charge des condamnés ; Le tout en application des dispositions des articles : 19, 20, 122,523, 527, 627, 629, 706 du code pénal ; 535, 544, 548, 549 du code de procédure pénale, 494 du code de l’enfant.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan