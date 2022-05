TPI de Kindia : lancement des audiences criminelles,  24 dossiers inscrits au rôle

Les audiences criminelles ont été lancées hier mardi 24 mai 2022 dans la salle d’audience du tribunal de première instance de Kindia. Au total, 24 dossiers seront jugés dont 18 pour la préfecture de Kindia et 6 pour Télimélé.

Cette cérémonie de lancement des audiences criminelles a eu lieu en présence de plusieurs autorités régionales et communales. A date, plusieurs dossiers criminels sont programmés, a expliqué le procureur près le tribunal de première instance de Kindia. « Comme annoncé au rôle d’audience plusieurs dossiers criminels sont sur table mais pour aujourd’hui nous avons programmé au total 4 dossiers, tous des dossiers criminels. Il y a le dossier de Halimatou, Mamadou Diallo et 4 autres qui sont poursuivis pour les faits de vol à main armée, associations de malfaiteurs, détention illégale d’armes de guerre. Il y a également le dossier Moussa Sylla qui est poursuivi pour viol sur mineure, le dossier de Mamadou Camara également poursuivi pour viol sur mineure et un autre. », a dit Damou Camara.

Pour Damou Camara, la tenue de ces audiences criminelles s’inscrit dans la logique du CNRD selon laquelle, la justice sera la boussole qui guidera tous les Guinéens. « Cette assertion du président de la République non seulement c’est un défi pour les citoyens mais aussi pour nous les acteurs de la justice parce que nous devons d’abord nous-mêmes être juste avant de juger les autres. C’est cette obligation morale qui nous incombe et ça, nous l’avons plusieurs fois promis que nous ferons du mieux pour que la paix règne ici , pour qu’on débarrasse Kindia des grands bandits. », martèle le procureur près le tribunal de première instance de Kindia.

Pour débarrasser Kindia des fardeaux de la société ou malfaiteurs, le procureur près le tribunal de première instance de Kindia demande aux citoyens de les dénoncer et attendre de la justice ce que la loi a dit par rapport à ces comportements.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

