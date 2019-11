TPI de Kindia : le procureur Mamadou Dian Bora Diallo passe le témoin à Amadou Diallo

La cérémonie de passation de service entre le procureur sortant près le tribunal de première instance de Kindia et celui entrant s’est tenue vendredi dans la commune urbaine de Kindia. Le procureur sortant Mamadou Dian Bora Diallo a passé la main à Amadou Diallo procureur entrant.

C’est en présence des autorités locales et responsables de la sécurité de la cité des agrumes que s’est tenue cette cérémonie de passation de service au TPI de Kindia. Le procureur sortant Mamadou Dian Bora Diallo désormais avocat général à la cour d’appel de Conakry s’est exprimé en ces termes : « C’est le décret du 6 août 2018 qui m’a nommé ici comme procureur de la république, aujourd’hui 22 novembre 2019 je suis appelé à d’autres fonctions. Chers frères et sœurs, je vous demande sincèrement d’accueillir le nouveau procureur Amadou Diallo entrant, à son âge, il a eu le mérite d’avoir la confiance de Son Excellence Monsieur le président de la république. Je vous demande, vous officiers de police judiciaire, la même rigueur, le même professionnalisme de le continuer dans les rapports entre services polices judiciaires et parquet d’instance. Aucun parmi vous n’est là pour travailler pour son intérêt personnel, vous êtes là pour le bonheur de la population, de Kindia, pour la quiétude sociale, pour le renforcement des liens entre les différentes composantes des populations dé Kindia. Monsieur le nouveau procureur, vous avez une tâche lourde, et les populations de Kindia attendent beaucoup de vous, elles ont compris que la justice est possible mais quelle justice ? Cette justice juste, celle qui est l’abri de la corruption, de la complaisance et des règlements hors procédures. Elles attendent de vous, d’avantage de rigueur, de professionnalisme et surtout de communiquer. Je suis convaincu pour ma part que vous allez non seulement atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés mais vous allez même les dépasser ».

De son côté, le procureur entrant Amadou Diallo qui n’a passé qu’une année et quelques mois au TPI de Mamou en qualité du substitut du procureur a remercié le président Alpha Condé avant de réitérer sa détermination face aux multiples défis.

« Mes sentiments, ce sont des sentiments de joie, de profonde satisfaction c’est pourquoi d’ailleurs, à travers Son Excellence M. le ministre d’Etat de la justice, Garde des sceaux, je voudrais remercier très sincèrement M. le président de la république, le professeur Alpha Condé et l’ensemble des membres du conseil supérieur de la magistrature qui ont voulu porter leur choix sur ma modeste personne à l’effet désormais de présider aux destinées du parquet de Kindia. Les défis sont multiples et c’est vrai je viens dans un contexte socio-politique très difficile mais le magistrat surtout celui du parquet n’a pas peur des dossiers qu’on lui transmet dans la mesure où tant qu’il marche sur la crête du droit. Donc je n’ai pas peur et je rassure les populations de Kindia, de Forécariah et celles de Télimélé de ma farouche détermination à lutter contre la criminalité grandissante dans nos différentes sociétés », assure-t-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10