TPI de Labé : 4 manifestants condamnés entre 4 et 6 mois de prison avec sursis et au paiement de 500 mille Gnf d’amende chacun

C’est dans un tribunal hautement sécurisé que s’est tenu ce mardi 23 Août 2022, le procès des quatre (04) manifestants arrêtés le 17 Août dernier, journée de ville morte organisée par l’antenne régionale du FNDC de Labé.

Ces prévenus sont : Mamadou Saliou Diallo, 19 ans, porteur des bagages, Sékou Camara, né en 2000, menuisier de profession, Mamadou Korka Diallo, 27 ans, menuisier de son état, et Saïkou Sow, né en 1999 vendeur de friperie.

Tous poursuivis pour attroupement illégal sur la voie publique et trouble à l’ordre public, les quatre prévenus ont nié les faits pour lesquels ils sont reprochés.

Après plus de deux heures de débat, le ministère public a demandé au Président du Tribunal de les déclarer tous coupables des faits qui leurs sont reprochés, en accordant de larges circonstances atténuantes à Sékou Camara en le condamnant à une amende de 500 mille Gnf. Condamner Mamadou Korka Diallo, à 6 mois de prison avec sursis et au paiement d’un (1) million d’amende ; Condamner Saïkou Sow à un (1) million d’amende et condamner Mamadou Saliou Diallo, à 6 mois de prison avec sursis et au paiement d’un (1) million d’amende.

Dans sa plaidoirie, l’avocat a dit être surpris de la réquisition du ministère public, car, il s’attendait à une relaxe. Car selon lui, il n’y aucune preuve établie contre ses clients. Mais tout de même, il a demandé au Président du tribunal de ne pas condamner les quatre jeunes. Dans la foulée, l’audience à été suspendue pour une dizaine de minutes.

Dans son délibéré, le Président du tribunal a condamné Sékou Camara à 4 mois de prison avec sursis et 500 mille Gnf d’amende ; Mamadou Korka Diallo, Saïkou Sow et Mamadou Saliou Diallo à 6 mois de prison avec sursis et au paiement de 500 mille d’amende chacun.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, les quatre ont été libérés après avoir payé les amendes.

À noter que les 8 mineurs poursuivis également dans le même dossier, selon l’avocat toutes les procédures ont été faites et leur libération n’est qu’une question de minutes.

Tidiane Diallo correspondant régional à Labé

620 44 25 83