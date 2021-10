TPI de Labé : Abdourahmane Sy condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineure.

Abdourahmane Sy, un conducteur de taxi-moto a été condamné ce jeudi 21 octobre lors des audiences criminelles qui se poursuivent au tribunal de première instance de Labé.

Il a écopé d’une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour viol sur une mineure. Mis sous mandat de dépôt le 18 juin 2021, l’incriminé, marié et père de deux enfants a été retenu coupable de viol sur demoiselle Fatoumata Binta Diallo, âgée de 13 ans, apprentie courtière domiciliée à Fady.

Appelé à la barre, la victime a rappelé les circonstances du viol dont elle a été victime.

Fatoumata Binta Diallo, mineure victime de viol



« J’étais malade ce jour. j’ai pris un taxi moto pour qu’il me dépose à Fady. Nous avons conclu à 6 000 Gnf le prix du déplacement. Mais je n’avais que 3 mille, je l’ai dit qu’à notre arrivée chez moi, ma famille va compléter le reste de l’argent. En cours de route, le conducteur du taxi-moto a changé de direction sous prétexte qu’il passait à Thialakoun pour qu’il vérifie son chantier. Une fois là-bas, il a brandi une paire de ciseaux, il m’a intimité de me déshabiller en menaçant de me tuer, je me suis exécutée, après il m’a violé et défloré, avant de me donner de l’eau pour faire mes soins intimes. Dans la foulée, il a repris sa moto et m’a déposé au carrefour Samba Oury. il a appelé un autre Taxi moto pour que ce dernier me ramène chez-moi. C’est ce dernier qui l’a arrêté avec le concours des autres conducteurs de taxi moto qui étaient au carrefour », a expliqué Fatoumata Binta Diallo.

Interrogé, Abdourahmane Sy à nié les faits qui lui sont reprochés. Mais dans le foulée Mamadou Lamarana Barry qui a procédé à l’arrestation de l’accusé témoigne

« Ce dernier (en faisant référence à Abdourahmane Sy) m’a trouvé au carrefour Samba Oury, il m’a demandé de déposer la fille à Fady. Je l’ai dit de payer 2500 Gnf, il m’a donné un billet de 5000 sans attendre sa monnaie. Il a pris la fuite. Comme la fille pleurait, je l’ai demandé qu’est-ce qui se passait, elle m’a dit que celui qui vient de fuir l’a violée. Donc, je me suis mis à sa poursuite avec le concours des autres taxi motards et nous l’avons arrêté » a témoigné Mamadou Lamarana Barry.

Dans sa réquisition, le ministère publique a requis une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Après avoir mis le dossier en délibéré, la décision à été rendue ce jeudi matin par le président du tribunal.

« Le tribunal statuant publiquement et contradictoire en matière criminelle et en premier ressort sur l’action publique déclare Abdourahmane Sy, coupable pour crime de viol sur mineure. Pour la répression, le condamne à 10 ans de réclusion criminelle. Sur l’action sociale, déclare la constitution des parties civiles de Fatoumata Binta Diallo, représentées par sa grande sœur Mariatou Diallo, condamne Abdourahmane Sy, au paiement de 2 532 5 000 Gnf pour dommages et intérêts », a déclaré Sinéta Diarrassouba, le président du tribunal.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 24 83