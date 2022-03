 TPI de Labé : accusé de vol, viol et menace de mort, Boubacar condamné à 8 ans de réclusion criminelle

Les audiences criminelles ont repris depuis ce mercredi 16 mars 2022 au Tribunal de Première Instance de Labé, après plusieurs mois d’interruption, et s’est poursuivi ce jeudi 17 Mars 2022. Au cours de la première journée du mercredi, 05 dossiers étaient inscrits au rôle sur les 09 qui ont été annoncés par le procureur. Finalement sur les 05 dossiers qui ont été jugés, 04 ont été reportés jusqu’au vendredi prochain. Parmi les dossiers débattus hier figure un cas de vol, viol et menace de mort qui serait produit à Dara-Labé a été jugé. Après plusieurs heures de débat et la réquisition du procureur de 20 ans de prison contre le prévenu, ce jeudi l’accusé, Boubacar Sidy Barry, 23 ans, a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle, pour ces trois chefs d’accusation.

« Le tribunal statuant publiquement contradictoirement en matière criminelle, et en première ressort, après en avoir délibéré sur l’action publique déclare Boubacar Sidy Barry, coupable convaincu des faits de vol, et de menace de mort, au préjudice de Dame Aïssatou Diogo Diallo, et de viol sur la personne de dame Safiatou Sow. Pour la répression, le condamne à 8 ans de réclusion criminelle et au paiement d’un million de fg d’amende. Sur l’action civile reçoit les dames Safiatou Sow et Aïssatou Diogo Diallo, à leur constitution de partie civile, en conséquence condamne Boubacar Sidy Barry, au paiement de la somme de 300 mille fg, en faveur de dame Aïssata Diogo Diallo, représentant la valeur du téléphone volé, et la réparation du dommage subit. Condamne en outre Boubacar Sidy Barry, au paiement d’une somme de 2 millions de fg, en faveur de dame Safiatou Sow, à titre de réparation de dommage, fixe la période de sûreté à 5 ans, et condamne Boubacar Sidy Barry, au frais et dépens le tout en application des dispositions des articles 373, 282, (…) du code pénal et 4, 486, 548 du code de procédure pénal, 1131 suivant du code civile, vous avez un délais de 15 jours pour interjeter appel », a déclaré Younoussa Conté, président du TPI de Labé.

Naturellement, une décision que rejetera l’avocat de la défense qui promet d’interjeter appel dans les jours à venir.

Tidiane Diallo, correspondant

620 44 25 83