TPI de Labé : Mamadou Diallo dit Cissé , condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour vol aggravé et assassinat.

Le TPI de Labé a condamné Mamadou Diallo plus connu sous le nom de Cissé à une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour vol aggravé et assassinat.

Mis sous mandat de dépôt depuis le 02 juin 2021, Mamadou Diallo dit Cissé, âgé de 36 ans, était poursuivi dans cette affaire avec deux mineurs, Alpha Amadou Barry 16 ans, dit Djongoro et Mamadou Bandiougou Keïta 14 ans.

D’après l’acte d’accusation, les incriminés ont dans la nuit du 09 mai dernier tué Abdourahmane Diallo communément appelé Bappa Doura, qui souffre de déficience mentale, lors d’une opération de vol dans une boutique sise au quartier Daka 1, dans la commune urbaine de Labé.

Mamadou Bandiougou Keïta, 14 ans, Alpha Oumar Barry alias Djongoro 16 ans ont été renvoyés devant le tribunal pour enfant.

A la barre, Mamadou Diallo alias Cissé âgé de 36 ans a reconnu les faits qui lui ont été reprochés. Le ministère public a requis une peine de 30 ans contre l’accusé.

Lors du délibéré, le président du tribunal à déclaré :

« le tribunal statuant publiquement et contradictoirement en matière criminelle et en premier ressort après en avoir délibéré sur l’action publique se déclare incompétent en application de l’article 744 du code de l’enfant relativement à l’accusé Alpha Amadou Barry, et ordonne son renvoi devant le tribunal criminel pour mineur. Déclare par contre Mamadou Diallo alias Cissé coupable du crime de meurtre et de vol aggravé, le condamne à 25 ans de réclusion criminelle, ordonne la confiscation des objets du scellé numéro 84 du 16 juin 2021. Sur l’action civile déclare recevable la constitution des parties civiles, et condamne Mamadou Diallo alias Cissé en application des articles 744 du code de l’enfant l’article 64 , 206, 373, 374 du code pénal et 535, 548 du code de procédure pénale », a déclaré Sinéta Diarrassouba, le président du tribunal.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83