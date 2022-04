TPI de Labé : poursuivi avec sa seconde épouse et son fils pour le meurtre de sa femme, Youssouf Baldé meurt en prison, les deux autres acquittés

Les audiences criminelles se sont poursuivies ce mercredi 13 Avril 2022, au tribunal de première instance de Labé, après plusieurs semaines d’interruption. Trois dossiers étaient inscrits au rôle, dont entre autres : enlèvement suivi de meurtre, vol, incendie volontaire, destruction de biens publics, coups et blessures, suivis de meurtre. Si deux des trois dossiers ont été renvoyé jusqu’au 18 Mai prochain, le troisième dossier concernant l’assassinat d’une femme à Noussy en Octobre 2021, a été jugé et les prévenus ont été acquitté pour faute de preuves. Malheureusement, l’un des accusés avait déjà rendu l’âme en détention, la semaine dernière. Cette affaire de meurtre, il faut le rappeler remonte au 05 octobre 2021. Il s’agit de l’assassinat de Dame Kadiatou dont le corps a été découvert dans sa chambre. Dans la foulée, son mari, sa coépouse et le fils de cette dernière ont été mis aux arrêts. Renvoyé à plusieurs reprises, ce dossier a connu son épilogue dans l’après-midi de ce mercredi, avec le renvoi pours des fins de poursuites, pour délit non constitué à l’endroit de dame Halimatou Barry et son fils Youssef Baldé. Une décision presque motivée par la réquisition du procureur affirmant être en manque de preuves.

« S’il y a absence de preuves, insuffisance de preuves, ou si nous estimons que les faits reprochés aux accusés, ou à un prévenu, ne lui sont pas imputables, on ne peut qu’en tirer les conséquences sur les fondements des dispositions de l’article 544 du code pénal, de requérir à décharge. Le procureur n’est pas que là pour requérir des condamnations à des peines d’emprisonnement ou à des amandes. Donc, le tribunal nous a suivi dans nos réquisitions, parce que nous estimons en toute honnêteté, que, en tout cas pour le moment, il n’y a pas de preuves contre ces personnes. Nous n’avons pas à requérir une condamnation si on a pas de preuves », a affirmé Amadou Oury Diallo.

Après 6 mois de détention, le jeudi 07 avril dernier, l’un des accusés, en la personne de Youssouf Baldé, mari de la victime et accusé dans cette affaire est décédé en prison, sans être situé sur son sort. Pour le procureur du TPI de Labé, même si ces co-accusés ont été déclaré non coupables, en ce qui concerne le père de famille, son cas a été éteint. Interrogé sur les causes de cette extinction et de son décès, Amadou Oury Diallo, répond.

« En la matière, la conséquence est très claire, c’est prevu par l’article 02 du code de procédure pénal. Il n’est pas dit que la personne n’est pas coupable, ici, le décès de la personne est une cause d’extinction de l’action publique. Ça-veut-dire que vous ne pouvez pas juger un mort, il est coupable ou pas ce n’est pas ce qui a été dit. Mais ce seul fait juridique éteint l’action publique à son égard. Si c’est un condamné qui est décédé par exemple, on ne peut pas appliquer la peine contre un cadavre. Le décès est une cause d’extinction de l’action publique, c’était un vieux, il souffrait de pathologie, toutes les dispositions ont été prises, malheureusement, il n’a pas pu tenir. Ces propres parents en sont témoins que toutes les dispositions ont été prises pour qu’il ait accès à un médecin pour un traitement approprié mais Dieu en a décidé autre chose », a justifié Amadou Oury Diallo.

Déclaré non coupable des faits qui leurs sont reprochés, Younoussa Baldé et sa mère Halimatou Baldé, devraient attendre d’abord pour sortir de prison. Sur les raisons, le procureur du TPI de Labé, explique : « Il y a une instance supérieure qui est le parquet général, nous allons remonter la décision du tribunal criminel au procureur général qui va apprécier s’il va exercer son droit de recours ou pas. Donc, c’est pour dire que cette décision n’est pas du tic au tac. C’est une question de jours. De toutes les façons, il (le parquet général) sera informé immédiatement de la décision et puis, on va attendre les instructions », a conclu le procureur du TPI de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

