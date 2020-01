TPI de Mafanco : des syndicalistes en colère réclament la libération de leurs camarades 

Ils sont plus d’une trentaine de syndicalistes venus soutenir ce matin de jeudi 16 janvier 2020 au tribunal de Mafanco leurs camarades Amara Mansa Doumbouya et Elhadj Abdoulaye Portos Diallo arrêtés pour provocation directe à un attroupement par discours et parole en vertu de l’article 632 du code pénal. À peine avaient-ils franchi la devanture du tribunal qu’ils se sont mis à crier des slogans pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une injustice à l’endroit de leurs camarades.

“A bas la peur !” “Vive la victoire !” “Vive la justice !” “Amanda !” Awézou!”

“Pas de recul !” “Jusqu’au bout !” “Vive l’USTG !”

Afin de calmer les ardeurs le secrétaire général de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) Abdoulaye Sow s’adressa à eux en ces termes : « Je vous demande de garder la sérénité. Personne ne peut nous intimider, c’est notre pays. Ils sont injustement arrêtés, la justice va dire le droit. Ils seront libérés. Nous avons d’ailleurs demandé à ce qu’ils soient libérés pour ne pas que la crise s’enlise. C’est le droit qui sera dit. On fait confiance en la justice guinéenne. On estime que ce ne sera pas une parodie. Ça sera la vraie justice et on dira le droit. On est engagés, on est là pour ça, on est avec vous. La revendication que vous avez posée elle est justifiée, vous en avez le droit », a-t-il affirmé avant de les inviter à rejoindre dans le calme la salle d’audience.

Maciré Camara, depuis le tribunal de Mafanco