Considérés comme les principaux accusés dans l’affaire M’mah Sylla, Pierre Lamah, Daniel Lamah et Sébory Cissé, tous médecins étaient devant le Tribunal de première instance de Mafanco, ce mardi 25 octobre.

Une fois de plus, l’affaire est renvoyée au 03 novembre à cause de l’absence des conseillers des deux parties qui seraient présents au tribunal ad-hoc pour le procès des évènements du 28 septembre 2009.

A noter que même les parents de la victime n’étaient pas présents à l’audience.

Mayi Cissé