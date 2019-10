TPI de Mafanco : le procès d’Elie Kamano et Cie renvoyé au mardi pour délibération

Après toute une journée de débats dans le procès des personnes arrêtées le jour de la manifestation appelée par le FNDC, lundi dernier, le tribunal vient de renvoyer le dossier au mardi prochain pour être délibéré.

Avant ce jour, cinq (5) personnes ont été mises à la disposition du procureur en liberté provisoire et doivent se présenter le mardi.

Au sortir du tribunal, les avocats de la défense ont clamé l’innocence de leurs clients soutenant que le ministère public n’a pas suffisamment de preuve pour les condamner.

« Nous retiendrons que c’est l’ensemble de nos clients qui ont défilé aujourd’hui à la barre et ce sont des innocents purs et simplement. Et le procureur n’a pu administrer aucune preuve imputable à aucun innocent. Malgré tout cela, il a demandé au tribunal d’entrer en condamnation contre certains de nos clients pour lesquels il n’a réussi à porter aucune preuve pour les confondre. Il n’a pas pu. Mais en dépit de cela, nous demandons à ce que nos clients rentrent en coordination. De notre côté, nous avons demandé à ce que le tribunal accepte que la vérité triomphe. Et si c’est la vérité qui triomphe, tous nos clients seront purement et simplement relâchés pour délit non constitué. Le tribunal a mis en délibéré ces deux dossiers pour décision être rendue le mardi. Cinq (5) de nos clients ont été mis à notre disposition afin de revenir avec le mardi », a dit maître Ibrahima Aissata Diallo.

Mohamed Cissé